Цикорий содержит много железа, что особенно важно для работы сердечно-сосудистой системы. Также в этом овоще много калия, также полезного для сердца – он нормализует ритм сердца, выводит из крови холестерин и расширяет сосуды. Цикорий – источник витамина В, который благотворно влияет на нервную систему. Из цикория готовят салаты, едят в сыром и обработанном виде.

Эти редкие овощи следует включить в свое меню из-за их большой пользы.

Пастернак

Это родственник привычных нам сельдерея и моркови. Пастернак имеет необычный вкус и обладает многими лечебными свойствами: способствует улучшению пищеварения, сбросу лишнего веса, стимулирует обмен веществ и является мочегонным средством. Пастернак – источник калия, фосфора, серы, кремния, хлора. Готовят пастернак на пару, варят, запекают или едят в сыром виде.

Артишок

Это растение имеет большие мясистые соцветия, которые и употребляют в пищу. Артишок имеет необычный приятный вкус, он относится к диетическим лечебным продуктам. Артишок – источник клетчатки, витаминов группы В и минералов. Едят артишок маринованным, вареным, консервированным.

Топинамбур

Земляная груша обладает высокой пищевой ценностью и может служить полноценной альтернативой картофелю. Топинамбур богат клетчаткой, витаминами, каротином, пектином, инсулином и различными аминокислотами. Тот овощ жарят, тушат, выпаривают, варят или в сыром виде добавляют в салаты.

Кольраби

Капуста кольраби имеет форму репы и богата витамином С, растительными белками, фруктозой, минеральными солями и пантотеновой кислотой. Кольраби имеет низкую калорийность, стимулирует обмен веществ, налаживает пищеварение. Этот овощ можно есть сырым, прибавлять в выпечку, супы и овощные рагу.

Ревень

Ревень – источник рутина, витаминов А, С, группы В и множества кислот. В пищу употребляются только стебли ревеня, состоящие преимущественно из воды и клетчатки. Диетическим ревень считается только в сыром виде, при готовке большинство блюд из ревеня требует много сахара. Ревень добавляют в первые, вторые блюда, салаты, напитки, выпечку.

Фенхель

Этот овощ из семейства сельдерейных, хотя внешне больше напоминает укроп. Листья фензеля содержат аскорбиновую кислоту, рутин, витамины В, Е и К, каротин. А плоды фенхеля – источник эфирных масел, жирных масел, белков и сахаров. Этот овощ – помощник пищеварения, его также используют как ветрогонное и отхаркивающее средство. У фенхеля приятный запах, и в качестве приправы его используют довольно часто.

Цикорий

Цикорий содержит много железа, что особенно важно для работы сердечно-сосудистой системы. Также в этом овоще много калия, также полезного для сердца – он нормализует ритм сердца, выводит из крови холестерин и расширяет сосуды. Цикорий – источник витамина В, который благотворно влияет на нервную систему. Из цикория готовят салаты, едят в сыром и обработанном виде.

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