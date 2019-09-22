Украинцы и россияне будут жить "в мире и добрососедстве". Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью "Московскому комсомольцу". "Украинцы - братский народ.

Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию", - рассказал он. "Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, наступит", - считает Шойгу.

Комментируя реплику журналиста, что в Киеве якобы звучат угрозы триумфально въехать в Москву на бронетанке, и об угрозе прямой войны, Шойгу сказал: "Даже думать об этом не хочу". "Очень надеюсь, что у украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету", - подчеркнул он.

По словам Шойгу, в этом случае "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко рассказал, что российскую версию "формулы Штайнмайера" Путину написал Лавров.





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