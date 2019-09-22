Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"23 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только ночью на Черниговщине, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатах 1- 3° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°", - отмечается в сообщении.

В Киеве завтра облачно, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

В Киевской области 23 сентября также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

24-25 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только днем 25 сентября в западных областях кое-где небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с°.

В северных и восточных области 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 9-14° тепла, 25 сентября ночью 1-6° тепла, на почве (на севере Левобережья и Луганской в воздухе) заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла (24 сентября в Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°), днем 14-19° тепла, в южной части и кое-где в западных областях 20-22°.

В Киеве и области столицы 24-25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 9-14° тепла; 25 сентября ночью 1-6° тепла, заморозки на почве 0-5°, днем 12-17° тепла.

26-27 сентября в Украине иногда небольшие и умеренные дожди, лишь в восточной части 26 сентября без осадков. Температура ночью 6-12°, на крайнем востоке кое-где 3-5° тепла, днем 11-17°, на юге до 21°.

В Киеве и области 26-27 сентября небольшой дождь, днем 26 сентября кое-где умеренный дождь. Температура ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира