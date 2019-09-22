Что поможет худеющим снизить калорийность блюд и ускорить метаболизм?

Цветная капуста

Калорийность (на 100 г продукта): 25 кК, жиры - 0,3 г, углеводы - 5 г, белки - 1,9 г, глюкоза - 1,9 г, пищевые волокна - 2 г.

Богатая клетчаткой и бедная на углеводы (чему обрадуются любители низкоуглеводных диет) цветная капуста богата на витамин С, кальций и магний, которые не только ускорят метаболизм, но и сделают вас намного спокойней. Супы, заправка для макарон, запеканки и пироги, салаты и даже пицца – цветной капустой трудно испортить блюдо, особенно ценителю. Даже старый добрый рецепт капусты в кляре значительно обогатит ваш диетический рацион.

Брюссельская капуста

Калорийность (на 100 г продукта): 43 кК, жиры -0, углеводы – 8 г, белки – 4,8 г.

Невероятно сытый компонент для диетического стола: обед с брюссельской капустой даст чувство сытости более чем на 3 часа. Богатая калием и кальцием, а также витаминами В6, В, С, А, В 12, капуста способствует снятию отеков, так как хорошо выводит лишнюю жидкость из организма. Наверняка будет приятно стать на весы следующим утром и увидеть заветный минус! Брюссельскую капусту чаще только использую в качестве гарнира или компонента овощного рагу или просто тушеную подают с соусами и заправками.

Батат

Калорийность (на 100 г продукта): 61 кК, жиры – 0, углеводы – 14,6 г, белки – 2 г.

Эта сладкая картошка из-за своих полезных свойств и наличия в составе гормонов очень нравится худеющим девушкам. Если ваш рацион беден на клетчатку, и ты терпеть не можете свеклу и морковь, учитесь готовить батат. Карри, пироги, салаты, смузи и супы – лишь немногое из того, что можно сделать из этого питательного и низкокалорийного корнеплода. К тому же, он магически укротит ваш аппетит и насытит организм полезными витаминами.

Тыква

Калорийность (на 100 г продукта): 28 кК, жиры – 0,3 г, углеводы – 7,7 г, белки – 1,3 г.

Тыква – сама по себе витаминно-минеральный коктейль: витамины С, Е, В1, В2, РР и бета-каротин, а также калий, кальций, железо, магний, медь, цинк, кобальт, кремний, фтор. А так как по составу тыква на 90 процентов состоит из воды, ее щедро можно использовать в своей диетической кулинарии. Особенно в десертах: запекать, варить, выпаривать, компоновать с фруктами. Разбавлять каши, класть в суп, кашу или салат.

Яблоко

Калорийность (на 100 г продукта): 47 кК, жиры – 0,4 г, углеводы – 9,8 г, белки – 0,4 г.

Яблоки рекомендуют есть сырыми – так они насытят организм витаминами А, В и особенно С. Но и как альтернатива десерту, и как ингредиент в блюде яблоки очень популярны. Они обогатят вкус смузи и многокомпонентных соков, скрасят пирог или утку, подойдут как основа для выпечки или сладких пюре, сорбета и зефира.

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