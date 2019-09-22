Телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation сообщает, что Бэррон Хилтон умер естественной смертью.

"Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнь великих приключений и исключительных достижений", - говорится в заявлении его сына Стивена Хилтона, который возглавляет фонд.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена уходом из жизни своего деда.

"Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений", – написала она.

Напомним: Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 году. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, однако отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира