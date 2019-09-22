Порядка трех тысяч военнослужащих Черноморского флота приняли участие в бригадном тактическом учении на полигоне Опук в аннексированном РФ Крыму, сообщает Керчь.ФМ.

Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа произвели высадку на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля "Орск", провели бой за высадку десанта и выдвинулись вглубь позиций условного противника. В ходе высадки десанта морпехи наращивали силу с различных направлений – как с воды, так и воздуха. Это позволило им в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.

В учениях было задействовано 12 кораблей и судов обеспечения флота, а также около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы, самоходные гаубицы, бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолетов.

В учениях также приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов.





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