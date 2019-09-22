Пятый президент Петр Порошенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин обещал отпустить украинского режиссера Олега Сенцова сразу после задержания, однако впоследствии нарушил это обещание. Об этом сообщает Укринформ.

“Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Я хочу подчеркнуть, что тогда были задержаны два российских журналиста, в 2014 году, в июне или в июле", - отметил он. "Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: “Вы отпускаете Сенцова, вы отпускаете тех, кого задержали, - я отпускаю журналистов". Путин отметил: “Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпустите сейчас журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым“, - рассказал Порошенко.

"Это очень хорошо и на все 5 лет научило, как надо относиться к подобным обещаниям. Было принято решение, чтобы мы освободили двух журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю: вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы", - поделился политик воспоминаниями. Путин в течение пяти лет категорически отказывался обсуждать освобождение Сенцова, несмотря на огромное давление, подчеркнул Порошенко. “Потом к ним добавились Сущенко, Балух, другие.

Не было никакого разговора, если бы мы не говорили", - сказал Порошенко. На вопрос, почему пленных не вернули ранее, экс-президент ответил, что “это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского и не в руках Порошенко“.

“Путин рассматривал заложников, как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций или какой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко“, - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему было именно сейчас выгодно это сделать, экс-президент заявил, что “дальше тянуть не имело смысла“. Ранее Петр Порошенко заверил, что не готовит путч, и что Украина может не пережить новый Майдан.







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