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ДТП с девятью погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры
23.09.2019 08:05
Полиция задержала водителя грузовика, по вине которого 21 сентября в ДТП под Одессой погибли 9 человек.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.

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