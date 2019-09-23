Деловые Сводки
- ДТП с девятью погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры
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|ДТП с девятью погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры
|23.09.2019 08:05
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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.
"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.