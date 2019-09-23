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23.09.2019
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Метки: политика, Россия, агрессия, Черное море, Азовское море.
23 сентября
«Росія захоплює ..», «видавлює Україну ..», «блокує судноплавство ..». На зміну гучним заявам навколо ситуації в Азовському морі прийшло інформаційне затишшя. Майже рік, як кораблі військово-морських сил «Донбас» і «Корець» успішно пройшли через Керченську протоку та пришвартувалися в Маріуполі. Чому наступний рейд для українських моряків закінчився полоном і що змінилося на Азові за останній рік? Ексклюзивне інтерв'ю Донбас Реалії колишнього представника президента України в Криму Бориса Бабіна.