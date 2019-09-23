23 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптики предупредили о температурных перепадах — от +4° до +24° • ДТП с девятью погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры • После холодных выходных в Украину идет потепление • Военные РФ снова устроили массовые учения в аннексированном Крыму • Синоптики пока не обещают бабьего лета Украине • Google заявляет о создании самого мощного квантового компьютера • В "Антонове" говорят, что интерес к Ан-178 есть даже на уровне летного состававсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Россия, агрессия, Черное море, Азовское море. 23 сентября политика, Россия, агрессия, Черное море, Азовское море. «Росія захоплює ..», «видавлює Україну ..», «блокує судноплавство ..». На зміну гучним заявам навколо ситуації в Азовському морі прийшло інформаційне затишшя. Майже рік, як кораблі військово-морських сил «Донбас» і «Корець» успішно пройшли через Керченську протоку та пришвартувалися в Маріуполі. Чому наступний рейд для українських моряків закінчився полоном і що змінилося на Азові за останній рік? Ексклюзивне інтерв'ю Донбас Реалії колишнього представника президента України в Криму Бориса Бабіна. Фоторепортажи Популярные теги традиции, искусство, женщины, учения, пейзажи, корабли, военная техника, митинги, милиция, ЗСУ, Россия, дети, Порошенко, путешествия, юмор, технологии, марш, концерты, АТО, джаз, парады, соревнования, ВМС, транспорт, оккупация, война, Одесса, суд, полиция, культура, фотопроект, столкновения, знаменитости, мода, церковь, самолеты, досуг, туризм, Донбасс, протесты, Львів, акции, НАТО, политики, Олимпиада, спорт, музыка, автомобили, стихийные бедствия, #Євромайдан, праздники, фотоподборки, солдат, Путин, бизнес, город, Карпаты, Динамо, футбол, экология, Львов, вера, Майдан, политика, природа, мотоциклы, Киев, животные, архитектура, аннексия Крыма, цирк, портрет, зима, Нацгвардия, Александр Зубко, тест-драйв, ВСУ, Сергей Смоленцев, выставки, заводы, люди, дизайн, беспорядки, уикенд, фестивали, мир, Саакашвили, фотоконкурсы, общество, история, Верховная Рада, выборы, Дмитрий Дятлов, авиация, живопись, США, Шахтер, фотография, кошки, катастрофы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис традиции, искусство, женщины, учения, пейзажи, корабли, военная техника, митинги, милиция, ЗСУ, Россия, дети, Порошенко, путешествия, юмор, технологии, марш, концерты, АТО, джаз, парады, соревнования, ВМС, транспорт, оккупация, война, Одесса, суд, полиция, культура, фотопроект, столкновения, знаменитости, мода, церковь, самолеты, досуг, туризм, Донбасс, протесты, Львів, акции, НАТО, политики, Олимпиада, спорт, музыка, автомобили, стихийные бедствия, #Євромайдан, праздники, фотоподборки, солдат, Путин, бизнес, город, Карпаты, Динамо, футбол, экология, Львов, вера, Майдан, политика, природа, мотоциклы, Киев, животные, архитектура, аннексия Крыма, цирк, портрет, зима, Нацгвардия, Александр Зубко, тест-драйв, ВСУ, Сергей Смоленцев, выставки, заводы, люди, дизайн, беспорядки, уикенд, фестивали, мир, Саакашвили, фотоконкурсы, общество, история, Верховная Рада, выборы, Дмитрий Дятлов, авиация, живопись, США, Шахтер, фотография, кошки, катастрофыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи «Росія захоплює ..», «видавлює Україну ..», «блокує судноплавство ..». На зміну гучним заявам навколо ситуації в Азовському морі прийшло інформаційне затишшя. Майже рік, як кораблі військово-морських сил «Донбас» і «Корець» успішно пройшли через Керченську протоку та пришвартувалися в Маріуполі. Чому наступний рейд для українських моряків закінчився полоном і що змінилося на Азові за останній рік? Ексклюзивне інтерв'ю Донбас Реалії колишнього представника президента України в Криму Бориса Бабіна. 23.09.2019



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