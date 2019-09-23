Об этом в Twitter сообщает CNN.

"Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, вероятно, мы пересекли красную черту", - говорится в заметке .

Как сообщал Укринформ, вокруг президента США возник скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор президента Трампа с "иностранным лидером", каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить начать расследование против семьи Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

В пятницу, 20 сентября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз упоминал фамилию Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына. Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп часто отрицал, что говорил о каких-либо "несоответствующих вещах" с иностранным лидером. Кроме того, в пятницу он прямо заявил журналистам в Белом доме, что не обсуждал с Президентом Зеленским никаких вопросов, касающихся Байдена.

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