Из Украины выдворили шестерых граждан Израиля, прибывших в Умань для празднования Рош-ха-Шана. Об этом сообщает управление Государственной миграционной службы в Черкасской области.

Как сообщается, в Умань, где похоронен руководитель брацлавских хасидов Нахман, массово прибывают паломники-хасиды. В этом году Рош-ха-Шана - иудейский Новый год – приходится на 29 сентября.

В течение августа-сентября работниками уманского управления миграционной службы составлены 28 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев, в том числе 6 в отношении граждан Израиля, нарушивших миграционное законодательство Украины. Это послужило основанием для их выдворения из Украины.

Напомним, паломники-хасиды начали прибывать в Украину еще в начале сентября. В этом году в Умани ожидают до 40 тысяч гостей из Израиля.

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