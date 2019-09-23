Об этом информирует DW.

"Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка фирмы получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) провалилась.

"Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами, - отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой Thomas Cook. - Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации".

В связи с этим компания заявила о незамедлительном прекращении торговых операций, отмене всех намеченных авиарейсов, а также о признании недействительными путевок. По данным DW, это решение затрагивает более 600 тыс. туристов во всем мире.

Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

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