Летчики Украины, Румынии и США в рамках реализации договора об открытом небе проведут общий наблюдательный полет над территорией РФ. Об этом сообщает официальное издание Минобороны России газета Красная звезда.

В период с 23 по 27 сентября в рамках реализации договора общая задача Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка, - сообщает издание.

Также сообщается, что российские эксперты проведут проверку борта наблюдательной миссии. Будет тщательно проверено строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Отмечается, что самолет Ан-30 не предназначен для использования оружия.

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международный обзор, в котором приняли участие и российские специалисты.





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