Две боевые машины десанта (БМД) разбились 20 сентября в Оренбургской области во время учений Центр-2019 в ходе десантирования из самолетов Ил-76.

Экипажей внутри машин не было, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", – сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ведомстве отметили, что десантирование техники осуществлялось без экипажей и пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает комиссия командования ВДВ.

По информации Life.ru, БМД-2 упали на землю с высоты 1,5 километра. Кроме того, пострадали пятеро десантников, их госпитализировали с переломами.

По данным СМИ, военные нарушили технику безопасности: дело в том, что сбрасывать технику и десант можно при скорости ветра до 8 м/с, а в тот день порывы достигали 15 м/с.





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