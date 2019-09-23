Обережно, двері відчиняються: у Києві запрацював Metro-Hostel
23.09.2019 12:41
Обережно, двері відчиняються: у Києві запрацював Metro-Hostel
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23.09.2019
Київ, Україна
vechirniy.kyiv.ua
82
Метки: дизайн, метро, Киев, туризм, архитектура, достопримечательность, хостелы.
Обережно, двері відчиняються: у Києві запрацював Metro-Hostel
У Києві відкрився унікальний Metro-Hostel, побудований у справжніх вагонах, що колись возили пасажирів київського метро. Концепція хостелу розроблена архітектурним бюро Oren M.A.Z Architects з Ізраїлю, але адаптували і реалізовували проєкт українські дизайнери. Раніше київський підприємець Міхаель Гальперін придбав на аукціоні два старих вагони від КП «Київський метрополітен». Покупка обійшлася в 546 тисяч гривень, а будували хостел 2 роки. Сьогодні, 23 вересня, хостел почне приймати гостей. У кожній кімнаті міститься по 4 ліжка, туалет та шафки для речей. Душові кабінки знаходяться в окремому місці.