Мы подготовили для вас подборку из 5-ти вкусных и проверенных рецептов.

Домашняя нутелла

Для приготовления блюда вам потребуются: 6 столовых ложек какао, 2 стакана молока, любые доступные орехи – 5 столовых ложек, 2 стакана сахара, 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки сливочного масла, 100 мл сгущенки.

Измельчите орехи в блендере, смешайте сахар с какао и мукой, высыпьте порошок в кастрюлю и залейте молоком, размешайте все комочки. Поставьте массу на огонь и доведите до кипения, добавьте орешки, масло и сгущенку. Уваривайте в течение 10 минут.

Шоколадный брауни

Для создания этого десерта будет нужно какао – 50 г, мука – 85 г, ванилин – 1.л, яйца – 2 шт, сахар – 200 г, сливочное масло – 130 г.

Берем сливочное масло (заранее его выкладываем, чтобы оно стало мягким). Добавляем к нему сахар, какао-порошок и ванилин – все хорошенько перемешиваем. В отдельной миске взбиваем яйца, добавляем к общей смеси. Далее постепенно добавляем муку и замешиваем тесто, густое, как сметана.

Выливаем тесто по формочкам, ставим в разогретую заранее духовку и выпекаем до полного приготовления.

Пирожное «Картошка»

Для приготовления блюда потребуются: 2 столовые ложки какао, 400 грамм шоколадного печенья,150 грамм сливочного масла, 200 грамм сгущенки, столовая ложка ликера, пакетик ванильного сахара.

Измельчите печенье в крошку, добавьте какао и вымешайте. Растопите масло и влейте в печенье, добавьте сгущенку, ликер и ванильный сахар, разотрите массу до однородности. Сформируйте шарики и уберите их в холодильник на несколько часов. Готовые пирожные можно обвалять в кокосовой стружке, крошке печенья или орехах.

Трюфели из какао

Для приготовления блюда потребуются: 400 грамм фиников, 5 столовых ложек какао, 3 столовые ложки орехов, 50 грамм мака или кокосовой стружки, щепотка ванилина.

Почистите финики от косточек, измельчите их в пюре. Раскрошите орехи, добавьте к финикам, затем соедините с ванилином и какао, вымешайте до однородности. Сформируйте конфетки, обваляйте их в маке или кокосовой стружке, уберите в холодильник для застывания.

Мороженое из банана и какао

Для приготовления блюда потребуются: 6 бананов, 4 столовые ложки какао, 2 столовые ложки меда, ванилин, миндальное молоко – неполный стакан.

Очистите бананы от кожуры, порежьте кружочками и отправьте в морозилку на несколько часов. Затем смешайте замороженные бананы с какао, медом, ванилином и молоком, разложите смесь по формочкам для мороженого и снова отправьте в морозильную камеру.

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