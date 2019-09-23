Comedy Wildlife Photography Awards 2019: самые смешные фото диких животных

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“Каждый год, когда мы проводим этот конкурс, становится все более интересно наблюдать, как люди представляют забавные стороны мира дикой природы. И каждый год мы видим все большее разнообразие животных, делающих забавные вещи, будь то капризный пингвин или танцующие львы. Конечно, другой аспект нашего смешного конкурса – дать людям понять, что они могут сделать для защиты природы. Наша планета в беде, мы все это знаем, теперь нам просто нужно знать, что делать”, – отмечает Джойнсон-Хикс.

Победители конкурса станут известны 13 ноября. Абсолютный победитель получит звание лучшего комедийного фотографа природы и сафари в природном заповеднике Масаи-Мара в Кении. Фоторепортажи Популярные теги Нацгвардия, столкновения, Сергей Смоленцев, корабли, парады, вера, выставки, пейзажи, ЗСУ, кошки, Карпаты, мода, АТО, бизнес, Киев, досуг, оккупация, цирк, животные, Динамо, фотоподборки, культура, архитектура, марш, беспорядки, автомобили, уикенд, фотография, Дмитрий Дятлов, портрет, традиции, Россия, общество, живопись, протесты, транспорт, люди, история, тест-драйв, туризм, экология, Верховная Рада, джаз, дети, путешествия, Александр Зубко, праздники, Львів, ВМС, учения, катастрофы, Майдан, митинги, зима, Порошенко, музыка, полиция, политика, природа, мотоциклы, церковь, США, искусство, соревнования, Путин, выборы, Шахтер, самолеты, футбол, женщины, спорт, мир, стихийные бедствия, концерты, фотоконкурсы, политики, милиция, суд, фотопроект, знаменитости, город, авиация, ВСУ, Саакашвили, Олимпиада, военная техника, заводы, технологии, дизайн, Одесса, Львов, юмор, Донбасс, акции, аннексия Крыма, фестивали, #Євромайдан, НАТО, война, солдат Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Нацгвардия, столкновения, Сергей Смоленцев, корабли, парады, вера, выставки, пейзажи, ЗСУ, кошки, Карпаты, мода, АТО, бизнес, Киев, досуг, оккупация, цирк, животные, Динамо, фотоподборки, культура, архитектура, марш, беспорядки, автомобили, уикенд, фотография, Дмитрий Дятлов, портрет, традиции, Россия, общество, живопись, протесты, транспорт, люди, история, тест-драйв, туризм, экология, Верховная Рада, джаз, дети, путешествия, Александр Зубко, праздники, Львів, ВМС, учения, катастрофы, Майдан, митинги, зима, Порошенко, музыка, полиция, политика, природа, мотоциклы, церковь, США, искусство, соревнования, Путин, выборы, Шахтер, самолеты, футбол, женщины, спорт, мир, стихийные бедствия, концерты, фотоконкурсы, политики, милиция, суд, фотопроект, знаменитости, город, авиация, ВСУ, Саакашвили, Олимпиада, военная техника, заводы, технологии, дизайн, Одесса, Львов, юмор, Донбасс, акции, аннексия Крыма, фестивали, #Євромайдан, НАТО, война, солдатВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи bykvu.com планета Земля 23.09.2019



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