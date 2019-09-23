Comedy Wildlife Photography Awards 2019: самые смешные фото диких животных
23.09.2019 13:38
Comedy Wildlife Photography Awards 2019: самые смешные фото диких животных
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Comedy Wildlife Photography Awards 2019: самые смешные фото диких животных
Оргкомитет конкурса самых смешных фотографий диких животных – Comedy Wildlife Photography Awards 2019 определил список снимков-финалистов, сообщает издание Evening Standard. Фотоконкурс был основан профессиональными фотографами Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Салламом. Он направлен на повышение осведомленности о мире дикой природы. В нем могут принять участие жители любой страны мира. “Каждый год, когда мы проводим этот конкурс, становится все более интересно наблюдать, как люди представляют забавные стороны мира дикой природы. И каждый год мы видим все большее разнообразие животных, делающих забавные вещи, будь то капризный пингвин или танцующие львы. Конечно, другой аспект нашего смешного конкурса – дать людям понять, что они могут сделать для защиты природы. Наша планета в беде, мы все это знаем, теперь нам просто нужно знать, что делать”, – отмечает Джойнсон-Хикс. Победители конкурса станут известны 13 ноября. Абсолютный победитель получит звание лучшего комедийного фотографа природы и сафари в природном заповеднике Масаи-Мара в Кении.