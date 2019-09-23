Самые популярные мессенджеры 1997 - 2019: визуализация
23.09.2019 13:57
23 сентября
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Хронология "взлета и падений" самых популярных в мире приложений для обмена мгновенными сообщениями, начиная с 1997 года и до 2019 года. Измеряется количеством активных пользователей в месяц по всему миру. Примечательно, то что два самых популярных мессенджера, с общим охватом в 3 миллиарда пользователей, сегодня контролируются Фейсбуком. Ну и, удивительно, как долго продержалась ICQ - незабвенная "аська".