23 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Иран отменяет 40-летний запрет для женщин • Для настроения: 5 крутых десертов на основе какао • На военных учениях в РФ две БМД рухнули из самолета и разбились • Украинские летчики проведут наблюдательный полет над РФ • Вакарчук о концерте в Минске: Бог запрещает мне не заниматься творчеством • Из Украины выдворили 6 паломников-хасидов • Обанкротилась старейшая в мире турфирма Thomas Cookвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: интернет, история, Facebook, статистика, мессенджеры, визуализация. 23 сентября 102интернет, история, Facebook, статистика, мессенджеры, визуализация. Хронология "взлета и падений" самых популярных в мире приложений для обмена мгновенными сообщениями, начиная с 1997 года и до 2019 года. Измеряется количеством активных пользователей в месяц по всему миру. Примечательно, то что два самых популярных мессенджера, с общим охватом в 3 миллиарда пользователей, сегодня контролируются Фейсбуком. Ну и, удивительно, как долго продержалась ICQ - незабвенная "аська". Фоторепортажи Популярные теги Майдан, НАТО, солдат, соревнования, Путин, мотоциклы, ЗСУ, фотоподборки, корабли, авиация, вера, Сергей Смоленцев, военная техника, фестивали, мир, выборы, мода, столкновения, церковь, марш, пейзажи, ВМС, США, политика, война, политики, Россия, катастрофы, Львов, учения, милиция, Шахтер, Порошенко, юмор, митинги, ВСУ, общество, фотография, футбол, тест-драйв, оккупация, люди, Донбасс, цирк, Киев, выставки, традиции, уикенд, суд, архитектура, #Євромайдан, технологии, Олимпиада, полиция, Львів, акции, кошки, беспорядки, дизайн, Нацгвардия, фотоконкурсы, самолеты, заводы, Одесса, туризм, женщины, аннексия Крыма, Саакашвили, портрет, Карпаты, экология, джаз, парады, музыка, досуг, зима, автомобили, АТО, Верховная Рада, история, живопись, искусство, животные, фотопроект, спорт, транспорт, праздники, природа, культура, знаменитости, город, Дмитрий Дятлов, Динамо, стихийные бедствия, протесты, дети, путешествия, Александр Зубко, бизнес, концерты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Майдан, НАТО, солдат, соревнования, Путин, мотоциклы, ЗСУ, фотоподборки, корабли, авиация, вера, Сергей Смоленцев, военная техника, фестивали, мир, выборы, мода, столкновения, церковь, марш, пейзажи, ВМС, США, политика, война, политики, Россия, катастрофы, Львов, учения, милиция, Шахтер, Порошенко, юмор, митинги, ВСУ, общество, фотография, футбол, тест-драйв, оккупация, люди, Донбасс, цирк, Киев, выставки, традиции, уикенд, суд, архитектура, #Євромайдан, технологии, Олимпиада, полиция, Львів, акции, кошки, беспорядки, дизайн, Нацгвардия, фотоконкурсы, самолеты, заводы, Одесса, туризм, женщины, аннексия Крыма, Саакашвили, портрет, Карпаты, экология, джаз, парады, музыка, досуг, зима, автомобили, АТО, Верховная Рада, история, живопись, искусство, животные, фотопроект, спорт, транспорт, праздники, природа, культура, знаменитости, город, Дмитрий Дятлов, Динамо, стихийные бедствия, протесты, дети, путешествия, Александр Зубко, бизнес, концертыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Хронология "взлета и падений" самых популярных в мире приложений для обмена мгновенными сообщениями, начиная с 1997 года и до 2019 года. Измеряется количеством активных пользователей в месяц по всему миру. Примечательно, то что два самых популярных мессенджера, с общим охватом в 3 миллиарда пользователей, сегодня контролируются Фейсбуком. Ну и, удивительно, как долго продержалась ICQ - незабвенная "аська". 23.09.2019



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