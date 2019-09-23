Многие с приходом Зеленского к власти надеялись на то, что первым делом будет пересматриваться нашумевший языковой закон, который закрепил статус украинского языка, как государственного.

Между тем, пока команда президента не планирует менять позицию касательно языка. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Громадському.

Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон. Я не считаю, что люди, которые говорят по-русски, творят “русский мир “.

Также я не согласен с тем, что президент был творцом “русского мира”. Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу, - сообщил Бородянский.

Также министр отметил, что после назначения на пост сам перешел с русского на украинский и очень этому рад.





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