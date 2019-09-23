Comic Con Ukraine 2019: самый масштабный, но душевный фестиваль комиксов и косплея
23.09.2019 14:35
Comic Con Ukraine 2019: самый масштабный, но душевный фестиваль комиксов и косплея
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23.09.2019
Киев, Украина
informator.ua
398
Метки: фестивали, косплей, Comic Con Ukraine.
Comic Con Ukraine 2019: самый масштабный, но душевный фестиваль комиксов и косплея
В минувшие выходные, 21 и 22 сентября, в Киеве на Арт-заводе Платформа собрались любители, наверное, всех вымышленных вселенных разом, а еще просто любители шумных тусовок, ведь в столице во второй раз проходил главный гик-фестиваль страны — Comic Con Ukraine. Организаторам удалось совместить «ламповость» и уют с впечатляющим масштабом происходящего, каждый посетитель мог найти себе занятие по душе. В Киев специально для этого конвента приезжают люди из Одессы и Ужгорода, причем таких гостей за два дня успевает побывать около 20 тысяч (точной цифры пока нет, но в прошлом году было столько — а сейчас уж точно не меньше).
От фото в такой рамке из вселенной Поттера тяжело отказаться