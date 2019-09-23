Comic Con Ukraine 2019: самый масштабный, но душевный фестиваль комиксов и косплея RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Кабмине четко сформулировали позицию касательно украинского языка • Иран отменяет 40-летний запрет для женщин • Для настроения: 5 крутых десертов на основе какао • На военных учениях в РФ две БМД рухнули из самолета и разбились • Украинские летчики проведут наблюдательный полет над РФ • Вакарчук о концерте в Минске: Бог запрещает мне не заниматься творчеством • Из Украины выдворили 6 паломников-хасидоввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: фестивали, косплей, Comic Con Ukraine. Comic Con Ukraine 2019: самый масштабный, но душевный фестиваль комиксов и косплея 398фестивали, косплей, Comic Con Ukraine. В минувшие выходные, 21 и 22 сентября, в Киеве на Арт-заводе Платформа собрались любители, наверное, всех вымышленных вселенных разом, а еще просто любители шумных тусовок, ведь в столице во второй раз проходил главный гик-фестиваль страны — Comic Con Ukraine.

Организаторам удалось совместить «ламповость» и уют с впечатляющим масштабом происходящего, каждый посетитель мог найти себе занятие по душе. В Киев специально для этого конвента приезжают люди из Одессы и Ужгорода, причем таких гостей за два дня успевает побывать около 20 тысяч (точной цифры пока нет, но в прошлом году было столько — а сейчас уж точно не меньше). От фото в такой рамке из вселенной Поттера тяжело отказаться Фоторепортажи Популярные теги США, знаменитости, полиция, Верховная Рада, дети, Саакашвили, Нацгвардия, военная техника, стихийные бедствия, Львів, тест-драйв, Шахтер, животные, политика, история, Порошенко, футбол, мир, юмор, уикенд, самолеты, парады, живопись, транспорт, концерты, беспорядки, мода, Россия, цирк, Динамо, спорт, Александр Зубко, фотопроект, фотоподборки, экология, женщины, вера, общество, столкновения, традиции, зима, бизнес, ВСУ, протесты, выставки, природа, церковь, соревнования, Олимпиада, джаз, суд, марш, катастрофы, Дмитрий Дятлов, политики, пейзажи, люди, выборы, музыка, путешествия, культура, ВМС, Донбасс, заводы, фестивали, туризм, война, город, архитектура, митинги, искусство, НАТО, оккупация, досуг, Майдан, Путин, аннексия Крыма, АТО, акции, Одесса, Сергей Смоленцев, технологии, фотоконкурсы, автомобили, солдат, дизайн, кошки, фотография, авиация, портрет, Карпаты, мотоциклы, #Євромайдан, праздники, ЗСУ, учения, корабли, Львов, милиция, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис США, знаменитости, полиция, Верховная Рада, дети, Саакашвили, Нацгвардия, военная техника, стихийные бедствия, Львів, тест-драйв, Шахтер, животные, политика, история, Порошенко, футбол, мир, юмор, уикенд, самолеты, парады, живопись, транспорт, концерты, беспорядки, мода, Россия, цирк, Динамо, спорт, Александр Зубко, фотопроект, фотоподборки, экология, женщины, вера, общество, столкновения, традиции, зима, бизнес, ВСУ, протесты, выставки, природа, церковь, соревнования, Олимпиада, джаз, суд, марш, катастрофы, Дмитрий Дятлов, политики, пейзажи, люди, выборы, музыка, путешествия, культура, ВМС, Донбасс, заводы, фестивали, туризм, война, город, архитектура, митинги, искусство, НАТО, оккупация, досуг, Майдан, Путин, аннексия Крыма, АТО, акции, Одесса, Сергей Смоленцев, технологии, фотоконкурсы, автомобили, солдат, дизайн, кошки, фотография, авиация, портрет, Карпаты, мотоциклы, #Євромайдан, праздники, ЗСУ, учения, корабли, Львов, милиция, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи От фото в такой рамке из вселенной Поттера тяжело отказаться informator.ua Киев, Украина 23.09.2019



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