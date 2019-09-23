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|Продукты, которые приносят максимум пользы в парах
|23.09.2019 14:54
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Какие продукты максимально эффективны в одной тарелке?
Фасоль и помидоры
Это соединение помогает организму лучше усваивать железо и повышает уровень гемоглобина в крови, насыщая ее, а также мозг и мышцы кислородом. Негемовое железо, содержащееся в бобовых, проще усваивается с витамином С – томатами, цитрусовыми и ягодами.
Йогурт и бананы
Это отличное соединение для быстрого восстановления мышц после тяжелых тренировок. Союз углеводов и белков повышает уровень инсулина, который значительно снижается после занятий спортом и мешает мышцам поглощать питательные вещества.
Зеленый чай и лимон
Те, кто любят пить чай с лимоном, только выигрывают от этого сочетания. Зеленый чай содержит мощный антиоксидант кахетин, а лимонный сок помогает уменьшать распад катехина в нашей пищеварительной системе. Лимон можно заменить грейпфрутом или соком лайма.
Чай и суши
В Японии к суши обязательно подают крепкий чай, который не просто утоляет жажду и помогает избавиться от соленого и острого привкуса во рту. Оказывается, экстракты зеленого или черного чая предотвращают попадает в кровь ртути, которую может содержать рыба.
Рыба и вино
Вино в разумных пределах употреблять даже полезно – это давно доказано. Самое лучше сопровождение к вину – морская рыба. Полифенолы, содержащиеся в вине, помогают усваивать омега-3 жиры, которыми богата рыба.
Яблоки и малина
Яблоки и малина – источники антиоксидантов, которые помогают повысить иммунитет и защитить организм от рака. Эллаговая кислота из малины повышает способности кверцетина из яблока убивать раковые клетки.
Лосось и йогурт
Это не значит, что соленую рыбу следует заливать сладким йогуртом. Просто сделайте на основе йогурта соус и добавьте его в бутерброд с лососем или добавьте при выпекании. Кальций из кисломолочного йогурта помогает усваивать витамин Д из рыбы.
Кофе и зерновой батончик
Высокоуглеводные сладкие продукты лучше запивать крепко заваренным кофе. Кофеин вместе с углеводами помогает быстрее вернуть энергию организму после активной физической нагрузки.