Какие продукты максимально эффективны в одной тарелке?

Фасоль и помидоры

Это соединение помогает организму лучше усваивать железо и повышает уровень гемоглобина в крови, насыщая ее, а также мозг и мышцы кислородом. Негемовое железо, содержащееся в бобовых, проще усваивается с витамином С – томатами, цитрусовыми и ягодами.

Йогурт и бананы

Это отличное соединение для быстрого восстановления мышц после тяжелых тренировок. Союз углеводов и белков повышает уровень инсулина, который значительно снижается после занятий спортом и мешает мышцам поглощать питательные вещества.

Зеленый чай и лимон

Те, кто любят пить чай с лимоном, только выигрывают от этого сочетания. Зеленый чай содержит мощный антиоксидант кахетин, а лимонный сок помогает уменьшать распад катехина в нашей пищеварительной системе. Лимон можно заменить грейпфрутом или соком лайма.

Чай и суши

В Японии к суши обязательно подают крепкий чай, который не просто утоляет жажду и помогает избавиться от соленого и острого привкуса во рту. Оказывается, экстракты зеленого или черного чая предотвращают попадает в кровь ртути, которую может содержать рыба.

Рыба и вино

Вино в разумных пределах употреблять даже полезно – это давно доказано. Самое лучше сопровождение к вину – морская рыба. Полифенолы, содержащиеся в вине, помогают усваивать омега-3 жиры, которыми богата рыба.

Яблоки и малина

Яблоки и малина – источники антиоксидантов, которые помогают повысить иммунитет и защитить организм от рака. Эллаговая кислота из малины повышает способности кверцетина из яблока убивать раковые клетки.

Лосось и йогурт

Это не значит, что соленую рыбу следует заливать сладким йогуртом. Просто сделайте на основе йогурта соус и добавьте его в бутерброд с лососем или добавьте при выпекании. Кальций из кисломолочного йогурта помогает усваивать витамин Д из рыбы.

Кофе и зерновой батончик

Высокоуглеводные сладкие продукты лучше запивать крепко заваренным кофе. Кофеин вместе с углеводами помогает быстрее вернуть энергию организму после активной физической нагрузки.

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