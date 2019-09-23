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|Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
|23.09.2019 15:13
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Об этом сообщает Hollywood Reporter.
"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.
Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий между мини-сериалов.
Как сообщал Укринформ, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.
Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO вместе с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.
Сценарист сериала Крейг Мейзин заявил, что посвящает победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.