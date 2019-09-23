Об этом сообщает агентство MEHR.

"Генеральный директор службы портов и морских дел провинции Хормозган Аллахморад Афифипур подтвердил в воскресенье вечером, что танкер Stena Impero под британским флагом выйдет из южного иранского порта Бандар-Аббас в международные воды, пробыв под стражей 65 дней с 19 июля", - отмечается в сообщении.

Афифипур отметил, что судебное разбирательство относительно нефтяного танкера все еще продолжается, его дело будет оставаться открытым. Судебные органы Ирана позже объявят свое решение и результаты расследования.

Танкер Stena Impero был задержан военно-морским флотом Ирана в Ормузском проливе 19 июля за несоблюдение международных правил мореплавания.

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