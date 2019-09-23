|Бизнес дал прогноз по курсу гривны на 2020 год
|23.09.2019 16:10
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Об этом сообщается в исследовании Европейской бизнес ассоциации, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 23 сентября."При планировании бюджета на следующий год собственники закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/$1. По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 грн/$1", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.
Согласно исследованию, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, причем 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.
В то же время по сравнению с прогнозом на 2019-й сократилось количество компаний, которые намерены расширять штат. Как показал опрос, 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении штата (в минувшем году таких было 58%).
Также сообщается, что только 33% компаний в 2020-м намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине.
При этом более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%.
В ходе исследования были опрошены 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Оно проводится четвертый год подряд.