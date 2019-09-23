Об этом сообщается в исследовании Европейской бизнес ассоциации, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 23 сентября.

Согласно исследованию, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, причем 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

В то же время по сравнению с прогнозом на 2019-й сократилось количество компаний, которые намерены расширять штат. Как показал опрос, 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении штата (в минувшем году таких было 58%).

Также сообщается, что только 33% компаний в 2020-м намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине.

При этом более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%.

В ходе исследования были опрошены 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Оно проводится четвертый год подряд.

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