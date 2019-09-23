Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев принять участие в самом масштабной флешмобе. Он предложил вместе бороться с коррупцией в стране.

" Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook новое видео, в котором призвал сообщать о коррупционерах на горячую линию НАБУ. Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза.

Требуют взятку? Предлагают “откат”? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня! - сообщил Зеленский.

Он призвал украинцев действовать, а не писать в соцсетях “все пропало” или “Зеленский поставил везде своих решал”.

Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа “нет”, когда вашей фирме предлагают на тендере “нагнуть” государство”, - сказал Зеленский.

Также президент призвал вместе делать страну лучше. Он отметил, что начинает из себя и подписывает закон об импичменте президента.

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