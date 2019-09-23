Астрологи считают, что у каждого из знаков есть опасные для них продукты.

Так, Овны должны избегать фастфуда, алкоголя и красного мяса.

Если Тельцы не хотят поправиться, то им стоит есть меньше сладостей, мучного и шоколада.

Для Близнецов табу - макароны, белый хлеб и выпечка

Раки, как правило, поправляются от острой и пряной еды.

Лев может позволить себя многие продукты и блюда, без страха поправиться. А вот единственное, что вредит львиной красоте и стройности, так это сладкий крепкий кофе

Девам лучше ограничить употребление шоколада, мороженого и острых блюд - именно потаканием этим своим вкусовым слабостям может привести к лишним кило.

Весы должны включить в свой черный список сладости, газировку, алкоголь, говядину и свинину.

Скорпионы поправляются от сахара, алкоголя, газировки

Стрельцам лучше поменьше есть жирной пищи, которую они нет-нет да и включают в рацион.

Если Козероги будут злоупотреблять тяжелой едой и алкоголем, полнота обеспечена.

Стройность Водолеев страдает от скрытых сахаров, а также сдобной выпечки.

Рыбы поправляются от, казалось бы, одного только взгляда на острую, жареную или кислую пищу.

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