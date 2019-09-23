Об этом сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, на сегодня прожиточный минимум составляет 2227 грн, но уже в 2020 году он может вырасти до 4500 грн.

"Госпожа Маркарова (министр финансов – ред.) сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель (прожиточный минимум – ред.) вырос почти вдвое. Премьер (Алексей Гончарук – ред.) поставил амбициозную задачу - увеличить до 4500 грн", - заявила Верещук.

Напомним, что, согласно планам Кабмина, с 1 января 2020 года прожиточный минимум увеличится на 162 грн составит 2027 грн. Хотя при этом в Кабмине считают, что "должны осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 грн.

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