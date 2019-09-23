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Лучше НАТО еще не придумали - Пристайко
23.09.2019 18:01
Министр иностранных дел сделал заявление.  

Ykraina_NATO_23.09.19

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжает двигаться к Европе. Вступление в ЕС и НАТО - это главный приоритет внешней политики страны. Об этом министр заявил в ходе интервью Громадському.

Пристайко отметил, что членство в НАТО - это самый эффективный способ обеспечить надежную оборону государственной границы. Мое персональное мнение - как бы не завершился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее.

Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время, - отметил Пристайко.

Он подтвердил, что сегодняшняя власть понимает и продолжает курс Украины в НАТО и ЕС.

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