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В США назвали худший самолет Второй мировой войны
23.09.2019 18:19
Немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter является худшим самолетом Второй мировой войны.  

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Американское издание Air & Space назвало немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.

Отмечается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым.

После пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался. При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.

Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

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