|В США назвали худший самолет Второй мировой войны
|23.09.2019 18:19
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Американское издание Air & Space назвало немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.
Отмечается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым.
После пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался. При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.
Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.