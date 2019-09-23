Крупнейший в Украине телекоммуникационный оператор “Укртелеком“ с 2020 года прекращает принимать заявки на подключение проводного радио. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

Ежемесячно от услуги отказываются более десяти тысяч абонентов. “Укртелеком“ продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки между населения привело к прекращению услуги по их подключению, - говорится в сообщении.

В “Укртелекоме“ прямо указывают на то, что каналы связи и технологии получения информации прошлого века непременно проигрывают в конкуренции с современным цифровым вещанием и интернет-СМИ. Это и является причиной отсутствия спроса на новые радиоточки.

В настоящее время услугой проводного вещания в Украине пользуется только около 350 тысяч абонентов, - говорят в компании.

Несмотря на прекращение приема заявок от новых абонентов, в “Укртелекоме“ уверяют, что существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира