Среднемировые температуры с 2015 по 2019 годы оказались самыми высокими в сравнении с показателями за другие пятилетние периоды, собранными за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает Deutsche Welle в понедельник, 23 сентября.

Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы. В ВМО обратили внимание и на другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления.

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в атмосфере почти на 20% превысили темпы их роста в предыдущий пятилетний период.

"Чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, масштаб наших устремлений необходимо утроить. Чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз", - отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Заявление Тааласа сделано в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выступления в рамках форума подготовили лидеры 64 стран, Евросоюза, представители десятков компаний и банков, а также ряда городов. "Заявки Бразилии, Саудовской Аравии и Польши были отклонены как недостаточно конструктивные", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, что ранее крупнейшая в истории экспедиция отправилась в Арктику для изучения изменений климата.





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