 Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабмину - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабмину
24.09.2019 07:55
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование масштабных смертельных ДТП на Одесчине и Житомирщине и обязал принять необходимые меры для недопущения повторения таких случаев.

630_360_1568391561-681_24.09.19

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП на Одесчине и Житомирщине, которые произошли в течение последних дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он поручил Кабинету министров взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

Кроме того, глава государства "указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->