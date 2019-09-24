Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП на Одесчине и Житомирщине, которые произошли в течение последних дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он поручил Кабинету министров взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

Кроме того, глава государства "указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы".

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