Деловые Сводки
- Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют заморозки и летнее тепло
- Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабмину
- За климат должны отвечать страны, "нагревающие" планету — Меркель
- Последние пять лет стали самыми жаркими в истории
- "Укртелеком" больше не будет подключать к проводному радио
|Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабмину
|24.09.2019 07:55
|
Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП на Одесчине и Житомирщине, которые произошли в течение последних дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он поручил Кабинету министров взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.
Кроме того, глава государства "указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы".