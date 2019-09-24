Об этом сообщает пресс служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Самой популярной традиционно остается "красная линия" метрополитена - 132 млн 245 тыс. человек. Наиболее загруженная здесь станция "Академгородок" (13 млн 743 тыс. пассажиров). Более 12 млн поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше только пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс.)", - говорится в сообщении.

Вторая по пассажиропотоку - "синяя линия" - 112 млн 311 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10 млн 934 тыс. человек). Более 9 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальное количество пассажиров на станции "Выставочный центр" (3 млн 297 тыс. человек).

В то же время, "зеленая линия" подземки перевезла 77 млн 371 тыс. пассажиров. Она наименее загружена в столичном метрополитене. Больше только пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" - 9 млн 730 тыс. человек. Вслед за ней почти с таким же показателем идет станция "Лукьяновская". За этот период последняя перевезла 9 млн 192 тыс. пассажиров. А меньше только поездок было на станции "Красный хутор" - 1,1 млн.

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