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Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного
24.09.2019 10:22
Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политузников».

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Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», – сказал Сенцов.

Как сообщал Укринформ, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35.

На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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