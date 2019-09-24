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- Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного
|Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного
|24.09.2019 10:22
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Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», – сказал Сенцов.
Как сообщал Укринформ, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35.
На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.