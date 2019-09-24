Об этом информирует Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве в Facebook.

“Среди крупнейших должников в столице такие: ПАО «Завод Маяк» - долг 12 205 182 грн, ПАО «Мостобуд» - долг 7 552 082 грн, Государственное предприятие «Луганскуголь» – долг 5 007 945 грн, ПАО «Укрзализныця» – долг 4 426 453 грн”, - говорится в сообщении.

В ведомстве также советуют перед устройством на работу проверить, не является ли предприятие должником.

“Каждый желающий может без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, уплачивает ли конкретное предприятие зарплату своим работникам”, - отмечают госисполнители.

Также обращается внимание на то, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается статьей 43 Конституции Украины.

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