Набридло купувати дорогі фрукти на хімікатах в супермаркетах? В Чехії вже кілька років працює мобільний додаток за допомогою якого можна дізнатись найближчі біля вас фруктові дерева. Більше того – в ньому вказані і цілі фруктові сади, яких лише в невеличкій Празі аж 58. Там фрукти можна збирати абсолютно безкоштовно, а допоможуть у цьому винахідники додатку. Вони за дарма дадуть вам необхідне обладнання. Також на вихідних вони влаштовують майстер-класи, де показують як із зібраних самотужки фруктів можна робити сік чи консервацію. Творці додатку хочуть привчити чехів до екологічних продуктів, а також в майбутньому - заохотити їх до догляду за фруктовими деревами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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