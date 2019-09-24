Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. В северных, восточных и Ривненской областях ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 9-14° тепла, на остальной территории температура ночью 4-9° тепла (на Полтавщине и Черкасщине заморозки на поверхности почвы 0-4°), днем 14-19° тепла, на Закарпатье, кое-где Прикарпатье и в южной части 20-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 12-14° тепла, в Киевской области ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-14° тепла.

Согласно прогнозу, 25 сентября без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье днем дождь; температура ночью в северных и Полтавской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных областях заморозки и в воздухе 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 20°, на севере Левобережья 8-13°.

26 сентября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, на юге до 13°, в восточных и Сумской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на юге до 20°. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

На Киевщине 25 сентября без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла. 26 сентября дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозируют в Украине 27 сентября небольшие дожди; в восточных, днем и в северных областях без осадков. 28 сентября без осадков, лишь в Приазовье, ночью и в южной части небольшие дожди. Температура ночью 5-10°, днем 10-16°, в южной части ночью 7-12°, днем 17-22°.

В столичном регионе 27- 28 сентября без осадков, лишь ночью 27 сентября небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

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