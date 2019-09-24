Об этом сообщает DW.

"Банкротство Thomas Cook затронет более 600 тысяч клиентов, из них около 160 тысяч - британцы, которые находятся на отдыхе от этого туроператора. Около 150 тысяч отдыхающих понадобится помощь правительства для возвращения домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство уже сообщило об аренде десятков чартерных самолетов для начала "наибольшей репатриации в мирное время в истории".

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook 23 сентября объявила о банкротстве после того, как накануне правительство отказалось вмешаться в ситуацию и предоставить финансирование, а переговоры с частными инвесторами о дополнительном вливании средств завершились неудачей. Thomas Cook, существующей уже 178 лет, было необходимо еще 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к 900 млн, о получении которых компания уже договорилась в пределах рекапитализации.

"Правление компании, таким образом, пришло к выводу, что у него нет другого выбора, кроме как немедленно начатое принудительную ликвидацию", - отмечается в заявлении пресс-службы компании Thomas Cook.

Сообщается, что в результате банкротства компании около 22 тысяч сотрудников по всему миру останутся без работы, из них девять тысяч - в Великобритании.

Между тем немецкая авиакомпания Condor, дочерняя компания Thomas Cook, после объявления о банкротстве заверила, что продолжит работать.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году и была первой туристической компанией в мире. Она названа в честь изобретателя организованного туризма Томаса Кука. Кроме туристического бизнеса компания владеет авиакомпанией Thomas Cook Airlines.

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