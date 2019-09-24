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- Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом
|Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом
|24.09.2019 11:56
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Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
«Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима», - говорится в заявлении МИД ЭР.
По оценке внешнеполитического ведомства Эстонии, опубликованные российской стороной 22 сентября утверждения в Twitter являются "исторически неверными". В своем сообщении МИД РФ отметил 75-летие «освобождения Таллинна».
"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИДа оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - добавили в МИД ЭР.
Накануне в Эстонии отметили День сопротивления, посвященный памяти сложившему свои полномочия 22 сентября 1944 года правительству Отто Тийфа.
День сопротивления и День правительства Отто Тийфа отмечается по решению эстонского парламента на протяжении последних двенадцати лет.