Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

«Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима», - говорится в заявлении МИД ЭР.

По оценке внешнеполитического ведомства Эстонии, опубликованные российской стороной 22 сентября утверждения в Twitter являются "исторически неверными". В своем сообщении МИД РФ отметил 75-летие «освобождения Таллинна».

"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИДа оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - добавили в МИД ЭР.

Накануне в Эстонии отметили День сопротивления, посвященный памяти сложившему свои полномочия 22 сентября 1944 года правительству Отто Тийфа.

День сопротивления и День правительства Отто Тийфа отмечается по решению эстонского парламента на протяжении последних двенадцати лет.

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