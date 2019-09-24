В Киеве куча мусора «оживала» и гонялась за прохожими
24.09.2019 12:34
24 сентября
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: У побережья южнокурильского острова Шикотан горит российский плавзавод "Петр Житников" • Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом • Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют от -5° до "почти лета" • Банкротство туроператора Thomas Cook коснется 600 тысяч отдыхающих • Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного • Столичная подземка назвала самые загруженные станции • Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабминувсе новости дня
В Киеве провели социальный опыт по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков неожиданно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями. Шуточный ролик с жителями столицы сняла украинская компания MacPaw ко Всемирному дню чистоты 21 сентября. Главным героем ролика – Junkman – стал актер, которого умышленно замаскировали под кучу отходов, использовав 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги.