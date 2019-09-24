24 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: У побережья южнокурильского острова Шикотан горит российский плавзавод "Петр Житников" • Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом • Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют от -5° до "почти лета" • Банкротство туроператора Thomas Cook коснется 600 тысяч отдыхающих • Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного • Столичная подземка назвала самые загруженные станции • Смертельные ДТП в двух областях: Зеленский дал поручение Кабминувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: экология, юмор, Киев, пранк, мусор. 24 сентября 62экология, юмор, Киев, пранк, мусор. В Киеве провели социальный опыт по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков неожиданно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями. Шуточный ролик с жителями столицы сняла украинская компания MacPaw ко Всемирному дню чистоты 21 сентября. Главным героем ролика – Junkman – стал актер, которого умышленно замаскировали под кучу отходов, использовав 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги. Фоторепортажи Популярные теги история, праздники, столкновения, Сергей Смоленцев, футбол, музыка, выборы, политики, мода, бизнес, архитектура, Шахтер, мотоциклы, автомобили, мир, спорт, Верховная Рада, милиция, военная техника, Киев, дизайн, транспорт, церковь, АТО, Динамо, оккупация, Майдан, путешествия, Порошенко, учения, досуг, заводы, Путин, Александр Зубко, Одесса, знаменитости, ВСУ, экология, Донбасс, стихийные бедствия, туризм, пейзажи, НАТО, фотопроект, парады, марш, Саакашвили, Карпаты, портрет, политика, авиация, вера, война, Россия, Нацгвардия, Львів, дети, живопись, зима, США, ЗСУ, ВМС, технологии, #Євромайдан, культура, самолеты, кошки, соревнования, природа, полиция, солдат, джаз, фотоподборки, люди, протесты, традиции, цирк, тест-драйв, катастрофы, Олимпиада, акции, аннексия Крыма, Львов, Дмитрий Дятлов, юмор, фотоконкурсы, женщины, фестивали, искусство, фотография, беспорядки, концерты, животные, общество, корабли, город, выставки, суд, митинги, уикенд Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис история, праздники, столкновения, Сергей Смоленцев, футбол, музыка, выборы, политики, мода, бизнес, архитектура, Шахтер, мотоциклы, автомобили, мир, спорт, Верховная Рада, милиция, военная техника, Киев, дизайн, транспорт, церковь, АТО, Динамо, оккупация, Майдан, путешествия, Порошенко, учения, досуг, заводы, Путин, Александр Зубко, Одесса, знаменитости, ВСУ, экология, Донбасс, стихийные бедствия, туризм, пейзажи, НАТО, фотопроект, парады, марш, Саакашвили, Карпаты, портрет, политика, авиация, вера, война, Россия, Нацгвардия, Львів, дети, живопись, зима, США, ЗСУ, ВМС, технологии, #Євромайдан, культура, самолеты, кошки, соревнования, природа, полиция, солдат, джаз, фотоподборки, люди, протесты, традиции, цирк, тест-драйв, катастрофы, Олимпиада, акции, аннексия Крыма, Львов, Дмитрий Дятлов, юмор, фотоконкурсы, женщины, фестивали, искусство, фотография, беспорядки, концерты, животные, общество, корабли, город, выставки, суд, митинги, уикендВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В Киеве провели социальный опыт по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков неожиданно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями. Шуточный ролик с жителями столицы сняла украинская компания MacPaw ко Всемирному дню чистоты 21 сентября. Главным героем ролика – Junkman – стал актер, которого умышленно замаскировали под кучу отходов, использовав 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги. 24.09.2019



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