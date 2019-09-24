Чокотатль - напиток, густой, очень горький и жгучий, ведь готовили его с перцем чили или с гвоздикой из цельных смолотых какао бобов.

Большим любителем напитка был знаменитый правитель ацтеков Монтесума: рассказывают, что он выпивал до 50 чашек за день. Для императора Монтесумы чоколатль готовили по-другому, не просто с водой: жареные какао-бобы растирали вместе с зернами молочной кукурузы, а затем добавляли мед, ваниль и сладкий сок агавы.

Но есть довольно простой рецепт, который позволит нам хотя немного, но все же прикоснуться к тому неведомому чокотатлю ацтеков.

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Постоянно помешивая, растопите шоколад в молоке на медленном или среднем огне.

2. После того как шоколад растает, вмешайте в напиток специи.

3. Перед подачей горячий шоколад украсьте палочками корицы и зефиром.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира