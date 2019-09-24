24 сентября

НОВОСТИ ДНЯ: Горячий шоколад ацтеков: рецепт Чокотатля • У побережья южнокурильского острова Шикотан горит российский плавзавод "Петр Житников" • Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом • Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют от -5° до "почти лета" • Банкротство туроператора Thomas Cook коснется 600 тысяч отдыхающих • Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного • Столичная подземка назвала самые загруженные станциивсе новости дня
Чим ближче вибори президента США, тим більше згадують про зв’язки колишнього віце президента США Джо Байдена з Україною. Зокрема — його син Хантер з 2013-го року працював у раді директорів газовидобувної компанії Burisma, що підконтрольна екс-міністру екології України часів Януковича та бізнесмену Миколі Злочевському. За допомогою цієї історії чинний президент США Дональд Трамп, ніби-то хоче нашкодити головному конкуренту на виборах. Більше про те як Україна мимоволі стала дотичною до американських виборів та до чого тут «ідеальна розмова» телефоном Трампа і Зеленського - у сюжеті.