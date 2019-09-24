24 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Горячий шоколад ацтеков: рецепт Чокотатля • У побережья южнокурильского острова Шикотан горит российский плавзавод "Петр Житников" • Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом • Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют от -5° до "почти лета" • Банкротство туроператора Thomas Cook коснется 600 тысяч отдыхающих • Сенцов готов пожать руку Путину за каждого освобожденного политзаключенного • Столичная подземка назвала самые загруженные станциивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Трамп, Байден, Зеленский. 24 сентября 155политика, Трамп, Байден, Зеленский. Чим ближче вибори президента США, тим більше згадують про зв’язки колишнього віце президента США Джо Байдена з Україною. Зокрема — його син Хантер з 2013-го року працював у раді директорів газовидобувної компанії Burisma, що підконтрольна екс-міністру екології України часів Януковича та бізнесмену Миколі Злочевському. За допомогою цієї історії чинний президент США Дональд Трамп, ніби-то хоче нашкодити головному конкуренту на виборах. Більше про те як Україна мимоволі стала дотичною до американських виборів та до чого тут «ідеальна розмова» телефоном Трампа і Зеленського - у сюжеті. Фоторепортажи Популярные теги знаменитости, протесты, архитектура, стихийные бедствия, катастрофы, Олимпиада, столкновения, искусство, церковь, Майдан, уикенд, вера, ВМС, концерты, юмор, Карпаты, Одесса, полиция, автомобили, парады, акции, Сергей Смоленцев, джаз, Динамо, НАТО, Верховная Рада, ВСУ, митинги, Саакашвили, марш, Дмитрий Дятлов, выставки, досуг, культура, общество, традиции, политики, суд, Шахтер, бизнес, корабли, спорт, Львов, учения, война, Нацгвардия, Донбасс, женщины, природа, технологии, фотоконкурсы, ЗСУ, живопись, тест-драйв, #Євромайдан, история, город, пейзажи, фотография, фотопроект, музыка, заводы, политика, транспорт, беспорядки, оккупация, солдат, футбол, мотоциклы, дети, путешествия, Львів, самолеты, дизайн, аннексия Крыма, Киев, животные, выборы, Александр Зубко, мир, Порошенко, фотоподборки, Путин, праздники, соревнования, кошки, военная техника, мода, люди, экология, портрет, туризм, авиация, милиция, зима, цирк, АТО, США, фестивали, Россия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис знаменитости, протесты, архитектура, стихийные бедствия, катастрофы, Олимпиада, столкновения, искусство, церковь, Майдан, уикенд, вера, ВМС, концерты, юмор, Карпаты, Одесса, полиция, автомобили, парады, акции, Сергей Смоленцев, джаз, Динамо, НАТО, Верховная Рада, ВСУ, митинги, Саакашвили, марш, Дмитрий Дятлов, выставки, досуг, культура, общество, традиции, политики, суд, Шахтер, бизнес, корабли, спорт, Львов, учения, война, Нацгвардия, Донбасс, женщины, природа, технологии, фотоконкурсы, ЗСУ, живопись, тест-драйв, #Євромайдан, история, город, пейзажи, фотография, фотопроект, музыка, заводы, политика, транспорт, беспорядки, оккупация, солдат, футбол, мотоциклы, дети, путешествия, Львів, самолеты, дизайн, аннексия Крыма, Киев, животные, выборы, Александр Зубко, мир, Порошенко, фотоподборки, Путин, праздники, соревнования, кошки, военная техника, мода, люди, экология, портрет, туризм, авиация, милиция, зима, цирк, АТО, США, фестивали, РоссияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Чим ближче вибори президента США, тим більше згадують про зв’язки колишнього віце президента США Джо Байдена з Україною. Зокрема — його син Хантер з 2013-го року працював у раді директорів газовидобувної компанії Burisma, що підконтрольна екс-міністру екології України часів Януковича та бізнесмену Миколі Злочевському. За допомогою цієї історії чинний президент США Дональд Трамп, ніби-то хоче нашкодити головному конкуренту на виборах. Більше про те як Україна мимоволі стала дотичною до американських виборів та до чого тут «ідеальна розмова» телефоном Трампа і Зеленського - у сюжеті. 24.09.2019



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