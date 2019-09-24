Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью украинской службе BBC во вторник, 24 сентября.

"Одна бригада может технически перейти на натовскую структуру в течение года. Переход всех бригад в течение одного года - это невозможно, но мы говорим о структуре", - сказал Загороднюк.

Он также заявил, что этот вопрос включает несколько блоков. По его словам, организационный блок довольно легко решить. Речь идет о структуре, распределении полномочий, демократическом контроле. Этот структурный переход на уровне руководства Минобороны планирует осуществить в следующем году.

"Социальное обеспечение, условия прохождения службы - это, конечно, гораздо больнее и сложнее вопрос - на это нужны годы. Замена вооружения - это наиболее сложный вопрос, на это тоже нужны будут годы", - сказал министр обороны.

Загороднюк добавил, что очень важной частью перехода на стандарты НАТО является подготовка доктрины - это процессы, установки, уставы и так далее.

"Только когда мы обеспечим эту доктрину, подготовку кадров, образование, инфраструктуру, вооружение и военную технику, тогда мы сможем говорить о натовские стандарты. В большей части перейти можно за несколько лет", - подытожил Загороднюк.

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