Astronomy Photographer of the Year: лучшие астрономические фото года
24.09.2019 14:07
Astronomy Photographer of the Year: лучшие астрономические фото года
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24.09.2019
космос
novosti-n.org
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Метки: космос, фотография, фотоконкурс, астрономия.
Astronomy Photographer of the Year: лучшие астрономические фото года
Королевская обсерватория в Гринвиче обнародовала шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year 2019. Ежегодно королевская обсерватория Гринвич проводит конкурс «Астрономический фотограф года». В этом году в конкурсе приняли участие 4602 участников из 90 стран мира, что стало рекордным числом для фотопремии.