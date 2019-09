Astronomy Photographer of the Year: лучшие астрономические фото года RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Загороднюк рассказал о переходе ВСУ на стандарты НАТО • Украина будет строить "москитный флот" – Министр обороны • Горячий шоколад ацтеков: рецепт Чокотатля • У побережья южнокурильского острова Шикотан горит российский плавзавод "Петр Житников" • Урок истории для России: Эстония напомнила об оккупации страны Советским Союзом • Переменчивый сентябрь: синоптики прогнозируют от -5° до "почти лета" • Банкротство туроператора Thomas Cook коснется 600 тысяч отдыхающихвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: космос, фотография, фотоконкурс, астрономия. Astronomy Photographer of the Year: лучшие астрономические фото года 98 космос, фотография, фотоконкурс, астрономия. Королевская обсерватория в Гринвиче обнародовала шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year 2019.

Ежегодно королевская обсерватория Гринвич проводит конкурс «Астрономический фотограф года». В этом году в конкурсе приняли участие 4602 участников из 90 стран мира, что стало рекордным числом для фотопремии.



