Деловые Сводки
|Рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому отложено
|24.09.2019 14:44
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Об этом сообщает Лига.net.
Судья Людмила Шкурдова объявила, что следующее заседание состоится 1 октября. К слову, отвода Шкурдовой ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов.
Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата.
На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%.