 Рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому отложено - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому отложено
24.09.2019 14:44
Хозяйственный суд Киева во вторник, 24 сентября, перенес рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского и подконтрольной ему кипрской компании, требующих вернуть им акции ПриватБанка.

privatbank_new

Об этом сообщает Лига.net.

Судья Людмила Шкурдова объявила, что следующее заседание состоится 1 октября. К слову, отвода Шкурдовой ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов.

Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата.

На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->