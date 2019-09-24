Хозяйственный суд Киева во вторник, 24 сентября, перенес рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского и подконтрольной ему кипрской компании, требующих вернуть им акции ПриватБанка. Об этом сообщает Лига.net. Судья Людмила Шкурдова объявила, что следующее заседание состоится 1 октября. К слову, отвода Шкурдовой ранее добивались ответчики по делу - Минфин, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов. Коломойский и компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов и бывшими акционерами Привата. На момент национализации Коломойскому принадлежало 41,7% от общего количества выпущенных акций, а Triantal Investments - 16,6%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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