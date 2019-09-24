Деловые Сводки
|В чем секрет какао "как в детском саду"
|24.09.2019 15:03
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Дело в том, что при варке какао очень важно соблюдать нужные пропорции классического рецепта.
Варим "садиковское" какао
Ингредиенты:
Не нужно делать напиток шоколаднее или слаще, этого вполне довольно.
Приготовление:
1. Всыпьте в кастрюлю какао и сахар, добавьте немного горячего молока и перемешайте до полного растворения, разбивая комки.
2. Влейте оставшееся молоко, постоянно помешивайте до закипания.
3. Снимите с огня и дайте остыть.
Чтобы какао получилось более диетическим, можете разбавить молоко водой. Но вот сваренное совсем на воде какао, будет невкусное.