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В чем секрет какао "как в детском саду"
24.09.2019 15:03
Те, у кого есть дети садиковского возраста, знают, что в саду какао необыкновенно вкусное. В чем же секрет правильного какао и почему наша импровизация иногда заканчивается фиаско?

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Дело в том, что при варке какао очень важно соблюдать нужные пропорции классического рецепта.

Варим "садиковское" какао

Ингредиенты:

Не нужно делать напиток шоколаднее или слаще, этого вполне довольно.

Приготовление:

1. Всыпьте в кастрюлю какао и сахар, добавьте немного горячего молока и перемешайте до полного растворения, разбивая комки.

2. Влейте оставшееся молоко, постоянно помешивайте до закипания.

3. Снимите с огня и дайте остыть.

Чтобы какао получилось более диетическим, можете разбавить молоко водой. Но вот сваренное совсем на воде какао, будет невкусное.

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