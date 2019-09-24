Те, у кого есть дети садиковского возраста, знают, что в саду какао необыкновенно вкусное. В чем же секрет правильного какао и почему наша импровизация иногда заканчивается фиаско? Дело в том, что при варке какао очень важно соблюдать нужные пропорции классического рецепта. Варим "садиковское" какао Ингредиенты: Не нужно делать напиток шоколаднее или слаще, этого вполне довольно. Приготовление: 1. Всыпьте в кастрюлю какао и сахар, добавьте немного горячего молока и перемешайте до полного растворения, разбивая комки. 2. Влейте оставшееся молоко, постоянно помешивайте до закипания. 3. Снимите с огня и дайте остыть. Чтобы какао получилось более диетическим, можете разбавить молоко водой. Но вот сваренное совсем на воде какао, будет невкусное. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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