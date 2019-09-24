Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. В то же время, враг активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по словам офицального представителя, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил, разработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ. В частности, для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов.

Как уверили во время брифинга, подразделения Объединенных сил готовы давать отпор коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого столкновения.

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