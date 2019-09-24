Мюсли и сухие завтраки – источник повышенного содержания простых углеводов в виде сахара. Конечно, если ты опаздываешь и залить кефиром такую еду – единственный вариант, то в качестве исключения очень даже можно. Но ежедневно начинать свой день с этого продукта не стоит.

Предпочитая йогурт на перекус, следует выбирать тот, который не содержит никаких вкусовых добавок. Иначе все твои попытки понизить калорийность рациона сведутся на нет. Йогурты содержат много сахара и вредные для фигуры добавки, загустители. Жирность йогурта не должна превосходить полутора процентов.

Цельнозерновой хлеб, которым рекомендовано заменить обыкновенный белый хлеб, все же является мучным изделием. Отличается он только тем, что приносит организму большую пользу за счет высокого содержания клетчатки, витаминов и полезных веществ. Но в перерасчете на один-два кусочка, который ты позволяешь себе ежедневно, польза невелика. Если увлекаться поеданием цельнозернового хлеба, то вес тела будет расти.

Полезные во время похудения смузи таят в себе много опасностей. Зачастую таким напитком принято заменить вожделенный десерт. Но если добавить в него калорийные фрукты или молоко, мороженое, то оно ничем не будет отличаться от традиционной высококалорийной еды.

Смеси орехов и сухофруктов – еще один знаменитый перекус с высоким содержанием клетчатки и ненасыщенных жиров. Но калорийность высушенных фруктов и жирных орехов велика, следовательно позволить себе можно лишь небольшую горсть, которой, увы, отдельно не наешься.

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