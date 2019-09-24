Украина может отказаться от призыва на срочную военную службу и полностью перейти на контрактную армию даже в условиях продолжающегося конфликта на Донбассе. Об этом заявил Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью украинской службе BBC.

Глава оборонного ведомства указал на тот факт, что солдаты-срочники всё равно никак не задействованы в Операции объединенных сил: Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это вероятно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, следовательно давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов, - заявил он.

На прямой вопрос журналиста о том, возможен ли отказ от призыва в условиях военного конфликта, Загороднюк заявил следующее: Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников.

По словам министра, предварительный ответ на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию, будет дан уже до конца года. Но окончательно на него можно будет ответить только в следующем году после детального анализа структуры ВСУ и ситуации с национальной безопасностью.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что переговоры с РФ о захваченных украинских катерах ведутся, но прогресса нет.





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