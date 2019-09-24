В Киеве снова заработали пункты приема каштанов. Об этом сообщает производственно-заготовительное предприятие “Киевгорвторресурсы“.

За килограмм каштанов можно получить две гривны. Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось. С картой и графиком их работы можно ознакомиться здесь.

“Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, следовательно это дерево пользуется популярностью в городах.

Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку “, - отмечается в сообщении “Киевгорвторресурсов“.

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