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|В Киеве открыли пункты приема каштанов
|24.09.2019 17:48
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В Киеве снова заработали пункты приема каштанов. Об этом сообщает производственно-заготовительное предприятие “Киевгорвторресурсы“.
За килограмм каштанов можно получить две гривны. Количество пунктов приема, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось. С картой и графиком их работы можно ознакомиться здесь.
“Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, следовательно это дерево пользуется популярностью в городах.
Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку “, - отмечается в сообщении “Киевгорвторресурсов“.